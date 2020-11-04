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Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye böyle veda etti! Talat Bulut Yasak Elma'dan ne zaman ayrıldı?

04.11.2020 02:58 | Son Güncelleme:
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Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma'nın Halit Argun'u Talat Bulut diziye veda etti. Usta oyuncu Talat Bulut 4 sezondur başrol oynadığı Yasak Elma'dan ayrıldı. Dizinin yapımcısı Medyapım'ın patronu Fatih Aksoy, Talat Bulut için duygusal bir veda konuşması yaptı ve pasta keserek uğurladı. O anları sosyal medyadan paylaşan Fatih Aksoy yeni diziler için Talat Bulut'la çalışmak istediklerini söyledi. Peki Talat Bulut, Yasak Elma'dan ne zaman ayrılacak?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'a Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut, diziye veda etti.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCU VE İNSANLA ÇALIŞTIK"

Talat Bulut, Yasak Elma'ya 85. bölümde veda edecek. Usta oyuncunun son sahnesinin ardından ise dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile bir veda mesajı için kamera karşısına geçti.

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Talat Bulut ve dizi ekibinin de yer aldığı vedada konuşan yapımcı Fatih Aksoy, "Yasak Elma için ilk anlaştığımız oyuncuydu. 85 bölüm boyunca çok iyi bir oyuncu ve iyi bir insanla çalıştık. Onunla çalışmaktan çok büyük mutluluk duydum. İnşallah yeniden çalışırız" dedi.

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"HÜZNÜ BENDE SAKLI UNUTULMAYACAK DAKİKALAR..."

Talat Bulut sosyal medya hesabından o anları "Medyapım Fatih Aksoy’un Talat Bulut’a vedası.
Eğlenceli ama hüznü bende saklı unutulmayacak dakikalar" notuyla paylaştı. Diziye veda eden Talat Bulut ise konuşmasında "45 yıllık meslek hayatımda bu yapım firmasıyla çalışmaktan son derece memnunum. Böyle bir yapım firması bulmak zor. Bundan sonra çalışacaksam kapın açıksa seninle beraberim" sözleriyle yeni projelere açık olduğunu ifade etti.

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