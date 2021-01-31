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  4. Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Bir Başkadır gerilimi

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Bir Başkadır gerilimi

31.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olmuştu. Bir Başkadır sahneleri yüzünden yapımcıyla arası bozulan ünlü oyuncu dizide kalacak.

Yasak Elma dizisinin Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı dijital dizi Bir Başkadır'daki sahnesi yapımcıyı kızdırmış, ünlü oyuncunun diziden çıkması gündeme gelmişti. Ancak araya Cavadzade'nin rol arkadaşları Eda Ece ve Şevval Sam girince kriz tatlıya bağlanmıştı.

Fenomen dizinin yeni bölüm fragmanında Şahika'nın zehirlenip öldüğü görüntüler Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı düşüncesini akla getirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Cavadzade'nin projeden ayrılmadığı öğrenildi.

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