Yasak Elma'nın Sedai'si bakın kimin kardeşi çıktı! Duyunca çok şaşıracaksınız

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi bu akşam final bölümüyle ekrana veda edecek. Dizide sempatik tavırları ve eğlenceli halleri ile dikkat çeken Sedai ise oyunculuk performansıyla gündem oldu. Yasak Elma'nın Sedai'sinin ağabeyinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Fox Tv'nin uzun soluklu dizisindeki performansıyla çok beğenilen Bahtiyar Memili, Çukur dizisindeki Cumali Koçovalı rolü ile uzun süre adından söz ettiren Necip Memili'nin kardeşi çıktı.

Ekranların sevilen oyuncusu Bahtiyar Memili, 19 Mart 1986 yılında Adana'da doğdu. Annesinin ismi Emel, babasının ismi ise Nihat'tır.

Muğla Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olan oyuncu, İstanbul'a geldikten sonra oyunculuk ile ilgilenmeye başladı.

Bahtiyar Memili şuana kadar; Kanıt, Karakomik Filmler: Emanet, Karakomik Filmler: Deli, Kaçma Birader, Kehribar, Yedi Güzel Adam ve Kaçak yapımlarında rol aldı.



