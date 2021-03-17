Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dizi neden 5 yıl geriye gitti?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma Pazartesi günleri saat 20:00'da izleyiciyle buluşuyor. 102. bölümde Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesi derinden sarsmıştı. 22 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümde ise 5 sene zaman atlaması olacak. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (103. BÖLÜM)

Yasak Elma yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ (102. BÖLÜM)

Hasan Ali’nin evinde olanların ardından Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmek için uğraşırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini daha sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırmak için araya girer. Cansu ise kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığından gözünü karartır ve olay tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA 5 YIL GERİYE Mİ GİDİYOR?

Önümüzdeki hafta yayınlanacak 103. bölümde zaman atlaması gerçekleşecektir. Yangın olayından sonra Yıldız, 5 sene komada kalacaktır. Uyandığında ise hayatının en büyük şokuyla karşılaşacaktır. 5 sene komada kalıp uyanan Yıldız uyandığında Çağatay ve Cansu'nun evlendiğini görecektir. Kocasının Cansu ile evlendiğini duyan Yıldız büyük bir şok yaşayacaktır. Yıldız için en kötü an kuşkusuz çocuğunun Cansu’ya “Anne” demesi olacak. Komadayken geçen zaman süresince oğlu Halitcan Çağatay ve Cansu’ya iyice alışmış ve onları anne-babası olarak biliyor olacaktır.

