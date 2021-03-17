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Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dizi neden 5 yıl geriye gitti?

17.03.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Dizi neden 5 yıl geriye gitti?

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00'da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Son bölümde Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesi sarsmıştı. 22 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümde ise 5 yıl zaman atlaması olacak. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma Pazartesi günleri saat 20:00'da izleyiciyle buluşuyor. 102. bölümde Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesi derinden sarsmıştı. 22 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümde ise 5 sene zaman atlaması olacak. İşte Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (103. BÖLÜM)

Yasak Elma yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ (102. BÖLÜM)

Hasan Ali’nin evinde olanların ardından Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmek için uğraşırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini daha sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırmak için araya girer. Cansu ise kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığından gözünü karartır ve olay tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA 5 YIL GERİYE Mİ GİDİYOR?

Önümüzdeki hafta yayınlanacak 103. bölümde zaman atlaması gerçekleşecektir. Yangın olayından sonra Yıldız, 5 sene komada kalacaktır. Uyandığında ise hayatının en büyük şokuyla karşılaşacaktır. 5 sene komada kalıp uyanan Yıldız uyandığında Çağatay ve Cansu'nun evlendiğini görecektir. Kocasının Cansu ile evlendiğini duyan Yıldız büyük bir şok yaşayacaktır. Yıldız için en kötü an kuşkusuz çocuğunun Cansu’ya “Anne” demesi olacak. Komadayken geçen zaman süresince oğlu Halitcan Çağatay ve Cansu’ya iyice alışmış ve onları anne-babası olarak biliyor olacaktır.

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FOX Yasak Elma dizisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
5 yıl geri gişede 10 yıl ileri gidecek kapasite yok bu dizide...

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