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Yasak Elma'nın Yiğit'inin kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Doğaç Yıldız'ın kardeşini gören inanamadı

16.08.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Yiğit karakterine hayat vermiş olan Doğaç Yıldız, oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sosyal medya hesabında da aktif olan ünlü oyuncu kız kardeşi ile çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

Yasak Elma'nın Yiğit'inin kız kardeşi güzelliğiyle nefes kesti! Doğaç Yıldız'ın kardeşini gören inanamadı

Seneler önce televizyon ekranlarında yayınlanan İki Aile dizisiyle tanınmaya başlanan Doğaç Yıldız, son olarak Yasak Elma dizisinde Yiğit karakterine hayat vermişti. Kız kardeşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutlayan ismin paylaşımı gündem oldu.

YASAK ELMA'NIN YİĞİT'İ DOĞAÇ YILDIZ'IN KIZ KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE NEFES KESTİ!

Yıldız, kardeşiyle siyah beyaz olarak çekildikleri fotoğrafları paylaştı.

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Ünlü isim paylaşımına "Abiliği öğrenmek, yoldaş, sırdaş olmak ne şans. Adımlarına ortak olmak ve çoğu zaman uzaktan bakıp gurur duymak ne harika. Gülünce gözleri kaybolan güzeller güzelim. Gülüşlerin eksik olmasın. İyi ki doğdun..." notunu düştü.

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Yıldız'ın kız kardeşi Aleyna Yıldız'ın güzelliği dikkat çekerken, abi kardeşin pozlarına takipçilerden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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Yasak Elma dizisi yasak elma
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