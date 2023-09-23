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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece 15 saniyede servet kazanıyor! Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

23.09.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran’da evlenmişti. Güzel oyuncu son olarak hamilelik haberiyle gündeme geldi. Eda Ece'nin sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Bakın 15 saniyede ne kadar kazanıyor.

Yasak Elma dizisindeki "Yıldız" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Eda Ece, Haziran ayında basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evlendi. Güzel oyuncu kısa süre önce hamile olduğunu duyurdu.

Sempatik tavırları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eda Ece şimdi de sosyal medya kazancıyla çok konuşuluyor. Güzel oyuncunun 15 saniyede kazandığı ücreti duyanlar çok şaşırıyor.

Eda Ece düğün

Güncelmagazin'de yer alan haber göre ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabının yalnızca hikayeler kısmında paylaştığı 15 saniyelik video için 300 bin TL kazanıyor. Bu da Eda Ece'nin çektiği her bir videonun saniyesinin 20 bin TL ettiği anlamına geliyor.

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Eda Ece, 20 Haziran 1990 tarihinde doğdu. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur.

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Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır. Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir.

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Ünlü oyuncu dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili adlı dizideki rolü ile yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu: Karışık dizilerinde oynamıştır.

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Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol almıştır. Ece, dizilerin dışında film projelerinde de yer almıştır.

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