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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu! Bakın kimmiş

10.04.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi Buğrahan Tuncer’le evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece 20 Haziran’da nikah masasına oturacak.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin nikah şahidi belli oldu! Bakın kimmiş

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Eda Ece 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Ünlü çift 20 Haziran’da nikah masasına oturmak için hazırlıklarını yapıyor.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre ünlü oyuncu Eda Ece, önceki gün sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.

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Düğün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Eda Ece “Gelinliğime hâlâ karar veremedim. Danla da nikah şahidim olacak” dedi.

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MİLYONLUK DÜĞÜN HEDİYESİ

Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Buğrahan Tuncer’in düğün hediyesi için kesenin ağzını açtığı söyleniyor.

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Tuncer, düğün hediyesi olarak Eda Ece’ye Bodrum’da lük bir villa satın aldı. Villanın değeri ise 30 milyon TL.

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