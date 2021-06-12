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Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sözünü tutamadı: "Ne yapayım, alışkanlık!"

12.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Eda Ece, yoğun bir sezonun ardından nihayet dinlenmeye başladı. Boşluk bulduğu ilk anda da "Yapmam" dediği şeyi yaptı ve saç stilini değiştirdi.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sözünü tutamadı: "Ne yapayım, alışkanlık!"

Başarılı oyuncu Eda Ece, dört sezondur FOX'un sevilen dizisi "Yasak Elma"da başrol oynuyor. "Yasak Elma" dizisi diğer başrol oyuncularını tek kalemde harcarken Yıldız'a dokunamıyor. Çünkü Eda Ece yeteneği ve güzelliği sayesinde Yıldız'ı da dizi gibi bir fenomene çevirdi. Entrika ve klişe dolu bir dizide esprileriyle seyirciye nefes aldıran Yıldız, "Yasak Elma" hayranlarının gönlüne taht kurdu. Böylece, Eda Ece de sadece güzel bir yüzden ibaret olmadığını, oyunculuğuyla nerelere varabileceğini göstermiş oldu. Ancak pandemi süreciyle birlikte dizinin çekimleri o kadar yoğun hale geldi ki, Eda Ece sürekli yorgunluktan şikayet etmeye başladı ve eski neşeli halinden uzaklaştı. Neyse ki, dizi nihayet ara verdi ve Eda Ece hemen bir tatile çıkarak kendine geldi. Neşeli paylaşımları sayesinde sosyal medyadaki kitlesini artıran oyuncu, bugün daha değişik sularda yüzdü. Eda Ece, kendisine verdiği bir sözden vazgeçtiğini söyledi.

"Romantik komedi tipi"

Eda Ece

Eda Ece, muhtemelen dizi çekimlerinde saçı çok yıprandığı için bir kuaför arası verdi. Ama kendini tutamadı ve eski saç stiline geri döndü.

Eda Ece

"Eylüle kadar kuaföre gitmeyeceğim demiştim ama romantik komedi tipime geri döndüm, alışkanlık!" diyen oyuncu, yeni stiliyle takipçilerini hem şaşırttı hem de beğenilerini kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Eda Ece
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