Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'ye sevgilisi Buğrahan Tuncer'den milyonluk düğün hediyesi! Fiyatı dudak uçuklattı

Şimdiye kadar rol gereği dokuz kez gelinlik giyen ünlü oyuncu Eda Ece' gerçek evliliğini basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yapacak.

Beş yıldır birliktelik yaşayan çift 20 Haziran'da, Boğaz'da lüks bir otelde vuslata erecek. Düğün içinse hazırlıklar devam ediyor. Buğrahan Tuncer'in Eda Ece'ye düğün hediyesi de ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Buğrahan Tuncer, Eda Ece'ye düğün hediyesi olarak Bodrum'da, 30 milyon liraya bir villa almış. Dekorasyon işleri başlatılan villa, düğüne hazır olacakmış.



