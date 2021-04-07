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Yasak Elma’nın Yıldız’ının kesilen sahnesi sosyal medyayı karıştırdı

07.04.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv’nin sevilen dizilerinden Yasak Elma, ekran macerasına dolu dizgin devam ediyor. İzleyicilerini ters köşe yapan dizinin son bölüm için çekilen ancak yayınlanmayan sahneleri sosyal medyayı karıştırdı.

Yasak Elma’nın Yıldız’ının kesilen sahnesi sosyal medyayı karıştırdı

Fox Tv’nin pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Yasak Elma’nın son bölümüne ava giderken avlanan Şahika ve Hasan Ali damga vurdu.

Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan’ın kadrosunda yer aldığı Yasak Elma dizisi yüksek temposu ve entrika dolu hikayesi ile izleyicileri ekran başında buluşturmaya devam ediyor.

YASAK ELMA'NIN YILDIZ'ININ İNGİLİZ DADIYLA İMTİHANI

Fox TV’nin sevilen dizisi yeni bölümünde de izleyiciyi hem şaşırtan hem güldüren, birbirinden absürt sahneleriyle de merakla izlenen bir akşam yaşattı.

Dizide Eda Ece’nin oynadığı Yıldız’ın ise yeni İngiliz dadı ile İngilizce konuşmaları, yine herkesi güldüren sahnelerdi. Fakat sahne çekildiği halde dizinin yeni bölümüne eklenmemiş dizinin Instagram ve Youtube sayfaları için özel olarak yayınlanmıştı.

edaece-yildiz

Yıldız’ın arabada Çağatay’a şiir okumaya çalıştığı o anları izleyenler, kahkahayı patlatıyor! Dramatik olmaya çalışırken tuhaf sesiyle şiiri eline yüzüne buluşturan Yıldız’ın komik halini, Eda Ece de Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.


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FOX Yasak Elma dizisi
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