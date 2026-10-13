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Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte'den acı haber geldi. 34 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...

Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakteriyle tanınan oyuncu RJ Mitte, henüz 34 yaşındayken hayatını kaybetti.

Mitte'nin pazartesi günü saat 13.30'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Brownsville'de, evinde olduğu düşünülen bir yerde ölü bulunduğu bildirildi. Yerel yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve otopsi yapılacağını açıkladı.

Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm nedeni... 1

ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA ÜZEN İDDİA

Haberi ilk duyuran TMZ, kendilerine ulaşan bilgilere göre oyuncunun intihar sonucu hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Üç yaşındayken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan Mitte, ilerleyen yıllarda engelli oyuncuların ve eğlence sektöründe çalışan engelli bireylerin hakları için mücadele etti.
Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm nedeni... 2

Oyuncunun temsilcisi yaptığı açıklamada “Sevgili oyuncu, hayırsever ve engelli haklarının tutkulu savunucusu RJ Mitte'nin trajik kaybını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Breaking Bad
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