Uzak Şehir 69. bölüm fragmanı! "İşte şimdi başlıyor"

Kanal D’nin Emmy adayı dizisi Uzak Şehir’in yeni tanıtımı heyecan yarattı. 68. bölüme, Alya’nın Cihan’a kurduğu “Nikâhım var” cümlesi damga vurdu.

Alya’nın, “Nikâh dairesi kapanmadan yetişmem lazım, nikâhım var” yanıtı ise Cihan’ı adeta yıktı. 69. bölüm fragmanı da dizi biter bitmez yayınlandı.

Uzak Şehir 69. bölüm tanıtımında Ender ile Alya evlenmekten vazgeçer fakat herkesin onları evli sanması için yüzüklerini takar. Cihan, Alya'nın gelinliğini koliden çıkartıp yırtar.



Öte yandan Alya, karnına saplanan ağrıyla hastaneye gidip ultrason çektirir. Peki bu ağrının sebebi bir bebek mi?

SEYİRCİDEN YORUMLAR GECİKMEDİ

Uzak Şehir tanıtımında yaşananlar seyirciyi çok heyecanlandırdı. Sosyal medyada fragmanın altına "İşte dizi şimdi başlıyor", "Lan çok heyecanlandım", "Uzak Şehir geri döndü", "Bu fragman ne böyle kalbim takla attı, pazartesi hemen gelsin" yorumları yapıldı.