Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Hasan Ali gerçekten öldü mü?

Yasak Elma dizisinin senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür yapıyor. Dizinin yönetmenliğini 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt yapmış, 4. Sezon yönetmenliğini ise Murat Öztürk devralmıştır. Med yapım imzalı Yasak Elma dizisi, FOX TV’nin dram ve komedi türündeki dizisidir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Şahika, Hasan Ali’nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali’yle yakınlaşmanın yollarını arar. Şahika ise Hasan Ali’ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali’nin karnı Şahika’nın oyunlarına toktur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.