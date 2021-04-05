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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Hasan Ali gerçekten öldü mü?

05.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisi, her Pazartesi FOX TV ekranlarında izleyici karşısına geçiyor. Sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde yaşanan olaylar, izleyiciyi şoke etmişti. Son bölümünden sonra sosyal medyada bir süre gündeme gelen Yasak Elma dizisi ile ilgili olarak, birçok izleyici eleştiride bulundu. Yasak Elma dizisinin başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Hasan Ali gerçekten öldü mü?

Yasak Elma dizisinin senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür yapıyor. Dizinin yönetmenliğini 3 sezon boyunca Neslihan Yeşilyurt yapmış, 4. Sezon yönetmenliğini ise Murat Öztürk devralmıştır. Med yapım imzalı Yasak Elma dizisi, FOX TV’nin dram ve komedi türündeki dizisidir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Şahika, Hasan Ali’nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali’yle yakınlaşmanın yollarını arar. Şahika ise Hasan Ali’ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali’nin karnı Şahika’nın oyunlarına toktur.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA KONUSU

Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

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Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

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YASAK ELMA OYUNCULARI

  • Şevval Sam
  • Eda Ece
  • Erdal Özyağcılar
  • Berk Oktay
  • Nesrin Cavadzade
  • Şafak Pekdemir
  • Melisa Doğu
  • Barış Aytaç
  • Can Nergis
  • Rutkay Ayıköz
  • Nilperi Şahinkaya
  • Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

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Anahtar Kelimeler:
FOX Yasak Elma dizisi
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