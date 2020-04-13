YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

ORDU HABERLERİ  | 13.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Ordu’nun Çamaş ilçesinde vatandaşlar güzel havanın keyfini çatı katlarında çıkardı.Korona virüs salgını dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Ordu’nun Çamaş ilçesinde vatandaşlar güzel havanın keyfini çatı katlarında çıkardı.
Korona virüs salgını dolayısıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında bulunan Ordu’nun Çamaş ilçesinde de vatandaşlar kurallara uyarak evde kaldı. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar da çatı katlarında güneşin tadını çıkardı. Çamaş ilçe esnaflarından Yalçın Kaya Bölükbaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, vatandaşların evlerinde kendilerini izole ettiği ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalınan müziklere eşlik ederek eğlendikleri görüldü. Dışarı çıkmayan komşularına moral olması için hep beraber şarkı söylediklerini aktaran Bölükbaş, toplumun birbirine destek olması gerektiğini bildirdi.

Yasaktan bunalanlardan çatıda müzik keyfi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Ordu Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:45
Öğle
12:34
İkindi
16:16
Akşam
19:13
Yatsı
20:38

Ordu Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Katırcıoğlu Eczanesi
Altinordu
Nur Eczanesi
Altinordu
Selin Eczanesi
Altinordu
Hayat Eczanesi
Fatsa
Melike Eczanesi
Fatsa
Ahsen Eczanesi
Unye
Çağdaş Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu hız kesmiyor

Ordu hız kesmiyor

Ordu'da kaçak üretilen 90 bin maske ele geçirildi

Ordu'da kaçak üretilen 90 bin maske ele geçirildi

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da gıda işletmelerine ’korona virüsü’ denetimleri

Fatsa’da gıda işletmelerine ’korona virüsü’ denetimleri

Doğu Karadeniz’de 600 Bitki Tehlike Altında

Doğu Karadeniz’de 600 Bitki Tehlike Altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.