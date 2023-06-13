Yaşam mücadelesi veriyordu! Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ının eşi feryat etti 'Hadi uyan sevgilim'

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Cevat Akarsu karakteriyle izleyicilerin hafızalarında iyi yer edinmeyi başaran oyunculardan biri olan Şekip Taşpınar, bir süredir alkol zehirlenmesinden dolayı tedavi görüyordu. Eşi daha fazla dayanamayarak feryat etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Şekip Tşpınar'ın alkol zehirlenmesi yaşadığını ve başarılı oyuncunun Muğla’da Sıtkı Koçman Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığını yazmıştı.

Günler sonra Taşpınar'ın eşi Berna Özdemir Taşpınar bir paylaşım yaparak durumu doğruladı.

Eşine seslenen Berna Özdemir Taşpınar, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak ' Bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan, haziranda ölmek zor' notunu düştü.

"HAZİRANDA ÖLMEK ZOR"

Eşine açık mektup yazan Taşpınar, notunu şu sözlerle sürdürdü;

'Benim canım sevgilim. Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar.

Minik, Pıtı, Kömür, Beşiktaş, Balım, Asi, Beyak, Coci, Müdür, Tostos ve bu çok küçük ve çok zayıf bu ölür benim bunu yaşatmam lazım diye aldığın benim onun adını cino koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilimmmm. Hadi uyan ‘Haziranda Ölmek Zor’ Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz .





