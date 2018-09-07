Yaşamayanlar 1. bölüm ve 2. bölüm izle! Yaşamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu (Yaşamayanlar Blu TV'de)

Yaşamayanlar dizisi 6 Eylül Perşembe akşamı BluTV'de başladı. Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı Yaşamayanlar, Türkiye'nin ilk vampir dizisi olarak BluTV yapımı fantastik bir dizi. Yaşamayanlar 1. bölümü ve 2. bölümü haberimizde izleme bağlantısı ile BluTV'den seyredebilirsiniz. Peki Yaşamayanların oyuncu kadrosunda kimler var? Yaşamayanlar dizisi konusu nedir? İşte detaylar...
Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç gibi isimleri barındıran dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yaşamayanları dizisi yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanan ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor. Dizinin çarpıcı senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.
164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen'in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen'le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.
Mia, kendisini dönüştüren vampiri bulup onu öldürerek tekrar insan olmak için İstanbul'a gelir. Ancak İstanbul'daki vampirlerin lideri Dmitry'i öldürmek o kadar kolay değildir. Avcılar tarafından esir alınan Mia, İstanbul'un arka sokaklarında vampirlere karşı savaşan Sercan ve çetesiyle tanışır.
Yaşamayanlar 1. ve 2. bölüm izle
Yalnızca küçük bir ısırık????#Yaşamayanlar şimdi ilk 2 bölümüyle sadece #blutv'de!????https://t.co/aE3pZqN9vx@elcnsng @KeremBursin @SelmaErgecResmi @BrknSokullu pic.twitter.com/b6hKhr0VAY— BluTV (@BluTVofficial) 6 Eylül 2018
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