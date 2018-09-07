Yaşamayanlar 1. bölüm ve 2. bölüm izle! Yaşamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu (Yaşamayanlar Blu TV'de)

Yaşamayanlar dizisi 6 Eylül Perşembe akşamı BluTV'de başladı. Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı Yaşamayanlar, Türkiye'nin ilk vampir dizisi olarak BluTV yapımı fantastik bir dizi. Yaşamayanlar 1. bölümü ve 2. bölümü haberimizde izleme bağlantısı ile BluTV'den seyredebilirsiniz. Peki Yaşamayanların oyuncu kadrosunda kimler var? Yaşamayanlar dizisi konusu nedir? İşte detaylar...

YAŞAMAYANLAR OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç gibi isimleri barındıran dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yaşamayanları dizisi yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanan ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor. Dizinin çarpıcı senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.