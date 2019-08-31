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Yaşar İpek'in iddiaları Seren Serengil'i hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

Seren Serengil ve Yaşar İpek arasındaki sular durulmuyor. Yaşar İpek'in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylediği Seren Serengil, gece saatlerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Yaşar İpek'in iddiaları Seren Serengil'i hastanelik etti

Kendisi gibi şarkıcı olan Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek, ilişkilerini bu noktaya getiren olayları “Magazin Burada” Genel Müdürü Ali Çınar’a anlattı. Geçtiğimiz yıl evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Seren Serengil ile medeni bir şekilde ayrılmayı başaramadıklarını anlatan Yaşar İpek açıklamalarıyla olay oldu.

"SEREN KAVGADAN BESLENİYOR"

Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti.

Serengil ile bir kez normal bir kez de tüp bebek denemesi yaptıklarını, ancak çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen İpek, Serengil’in bu konuda da kendi ailesiyle ağza alınmayacak sözlerle tartıştığını söyledi.

"Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik" diyen İpek, Serengil’in "Mitokondri nakli" yaptırdığını öğrendiğini anlattı.

Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, "Kobay mıyım ben?" dedi.

SEREN SERENGİL HASTANELİK OLDU

Serengil arkadaşlarıyla yemekteyken, Yaşar İpek'in kendisiyle ilgili iddialarını duyunca Instagram'dan yayın yaptı ve kocasının söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. Yayın sırasında ağlayan ünlü isim ilerleyen saatlerde kendini kötü hissetmeye başladı.

Tansiyonunun yükseldiği ve kanaması olduğu söylenen Seren Serengil yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Doktorların müşahede altında tuttuğu Seren Serengil'in yakınları ve bazı hayranları hastaneye giderek bilgi almaya çalıştı. Ancak doktorlar ünlü sunucuyu kimseyle görüştürmüyor.

Mitokondri nakli nedir?

Mitokondri nakli önce kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran bir işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına naklediliyor. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Önce hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.

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