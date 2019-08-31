Yaşar İpek'in iddiaları Seren Serengil'i hastanelik etti

Kendisi gibi şarkıcı olan Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek, ilişkilerini bu noktaya getiren olayları “Magazin Burada” Genel Müdürü Ali Çınar’a anlattı. Geçtiğimiz yıl evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Seren Serengil ile medeni bir şekilde ayrılmayı başaramadıklarını anlatan Yaşar İpek açıklamalarıyla olay oldu.

"SEREN KAVGADAN BESLENİYOR"

Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti.

Serengil ile bir kez normal bir kez de tüp bebek denemesi yaptıklarını, ancak çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen İpek, Serengil’in bu konuda da kendi ailesiyle ağza alınmayacak sözlerle tartıştığını söyledi.

"Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik" diyen İpek, Serengil’in "Mitokondri nakli" yaptırdığını öğrendiğini anlattı.

Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, "Kobay mıyım ben?" dedi.