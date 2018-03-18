Yaşar İpek: Seren Serengil eski çöplüğünde gezmeye devam etti

Benzer olaylar üç dört kez yaşandı. Bu benim için şu anlama geliyor: Demek ki aklı hâlâ orada.

Onun annesi ile görüşmeye devam etmesi yüzünden bitti. Eski erkek arkadaşının annesiyle sık sık görüşmeler, akrabalıklar... Benim hayatımdaki insan bunu yapamaz. Yaptığı noktada ben artık olmam!

Henüz çok yeni... Mutlu muyum mutsuz muyum algılayamadım henüz. Benim kurallarıma ters bazı durumlar oldu ve ayrıldık.

Biraz maçosunuz galiba...

Bu maçoluk mu! Bunu kabul eden erkeğe hayretle bakarım. Biz ilişkimizin başındayken de benzer şeyler yaşadık. Sosyal medyada o kişinin bir yazısını beğenmişti. Yorumlara bakmak için girmiş. Herkesin kendi savunması tabii, bir şey diyemem. Ama ben ona net bir şekilde, “Bak dedim, böyle eskilerin arkasından sürekli koşacaksan bu ilişki burada bitsin.” O zaman bana bunun tekrar etmeyeceğine dair söz vermişti. Ama o gecenin ertesinde yine benzer olumsuz şeyler yaşanınca net olarak tavrımı koydum.

Seren Hanım siz ayrıldıktan sonra Özay Bakır’ın annesi Gülay Hanım ile fotoğrafını paylaştı ve “Aramızdaki bağı anlayamayan bazı yoz ve cahil düşünceler var” cümlesini kurdu...

Hiç üstüme alınmadım. Bizim ilişkimiz karşı tarafın zor gününde bir kereye mahsus yanında olduğu için değil, karşı tarafla teşriki mesaisini bir türlü bitiremediği için sona erdi. Benim mezhebimde bu yok. Kusura bakmasın.

KİMSEYE KENDİMİ KULLANDIRTMAM

Kendi programında, “Öyle zor anlarda yanımdaydı ki kayıtsız kalamıyorsun haliyle” dedi. Ne hissettiniz?

Sanki zorla olmuş gibi... Kendisi aşık değilmiş gibi, değil mi? Herkesin aklına gelen benim de aklıma geldi. Ama ona ‘benim kayıtsızlığım’ diyelim. O kadar dolu dolu yaşadım ve içine girdim ki ilişkinin, dışarıdan bakıp göremedim bazı şeyleri. Ha şuna açıklık getireyim: Kendimi kullanılmış gibi hissetmiyorum. Zor günleri bitti ve ayrıldık gibi görünüyor olabilir. Ama ben kimseye kendimi kullandırtmam. Kullanıldığımı hissettiğim an çeker giderim.