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Yaşar İpek: Seren Serengil eski çöplüğünde gezmeye devam etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 10:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yaşar İpek, Seren Serengil ile aşk yaşamaya başlayınca magazinin de radarına girdi. Seren Serengil’in üç günlük hapis cezası sürecinde alevlenen aşk iki ay sürdü.

Yaşar İpek: Seren Serengil eski çöplüğünde gezmeye devam etti

Seren Serengil ile yaşadığı aşkla yeniden magazin gündemine gelen Yaşar İpek, ayrılığın ardından olay sözler söyledi. Geçtiğimiz hafta ayrılık haberini duyuran Yaşar İpek, Posta'ya verdiği röportajda bakın neler söyledi.

İşte satır başları:

Bir gün önce Seren Serengil’in kuzeninin düğünündeydiniz. Annesi Nevin Hanım ile fotoğrafınızı, “Bizimkinin zor anları” diyerek paylaştınız. Bir gecede ne değişti?

Henüz çok yeni... Mutlu muyum mutsuz muyum algılayamadım henüz. Benim kurallarıma ters bazı durumlar oldu ve ayrıldık.

Ne oldu?

Eski çöplüğünde gezen bir kadınla ne kadar mutlu olabilirsin ki?

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Özay Bakır’dan mı bahsediyorsunuz?

Onun annesi ile görüşmeye devam etmesi yüzünden bitti. Eski erkek arkadaşının annesiyle sık sık görüşmeler, akrabalıklar... Benim hayatımdaki insan bunu yapamaz. Yaptığı noktada ben artık olmam!

Bu sürekli tekrarlanan bir durum muydu?

Benzer olaylar üç dört kez yaşandı. Bu benim için şu anlama geliyor: Demek ki aklı hâlâ orada.

ESKİLERİN ARKASINDAN KOŞACAKSAN...

Biraz maçosunuz galiba...

Bu maçoluk mu! Bunu kabul eden erkeğe hayretle bakarım. Biz ilişkimizin başındayken de benzer şeyler yaşadık. Sosyal medyada o kişinin bir yazısını beğenmişti. Yorumlara bakmak için girmiş. Herkesin kendi savunması tabii, bir şey diyemem. Ama ben ona net bir şekilde, “Bak dedim, böyle eskilerin arkasından sürekli koşacaksan bu ilişki burada bitsin.” O zaman bana bunun tekrar etmeyeceğine dair söz vermişti. Ama o gecenin ertesinde yine benzer olumsuz şeyler yaşanınca net olarak tavrımı koydum.

Seren Hanım siz ayrıldıktan sonra Özay Bakır’ın annesi Gülay Hanım ile fotoğrafını paylaştı ve “Aramızdaki bağı anlayamayan bazı yoz ve cahil düşünceler var” cümlesini kurdu...

Hiç üstüme alınmadım. Bizim ilişkimiz karşı tarafın zor gününde bir kereye mahsus yanında olduğu için değil, karşı tarafla teşriki mesaisini bir türlü bitiremediği için sona erdi. Benim mezhebimde bu yok. Kusura bakmasın.

Seren Serengil o isimle aşk mı yaşıyor?

KİMSEYE KENDİMİ KULLANDIRTMAM

Kendi programında, “Öyle zor anlarda yanımdaydı ki kayıtsız kalamıyorsun haliyle” dedi. Ne hissettiniz?

Sanki zorla olmuş gibi... Kendisi aşık değilmiş gibi, değil mi? Herkesin aklına gelen benim de aklıma geldi. Ama ona ‘benim kayıtsızlığım’ diyelim. O kadar dolu dolu yaşadım ve içine girdim ki ilişkinin, dışarıdan bakıp göremedim bazı şeyleri. Ha şuna açıklık getireyim: Kendimi kullanılmış gibi hissetmiyorum. Zor günleri bitti ve ayrıldık gibi görünüyor olabilir. Ama ben kimseye kendimi kullandırtmam. Kullanıldığımı hissettiğim an çeker giderim.

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Seren Serengil yaşar ipek

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