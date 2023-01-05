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Yaşar İpek umreden paylaştı! Çene estetiği olay oldu

05.01.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in ayrıldığı eşi Yaşar İpek yeni yıla umrede girdi. Şarkıcı İpek'in umre pozundan ziyade yaptırdığı çene estetiği (jawline) olay oldu. Yaşar İpek gelen yoruma ise "Yaş 40'ı geçti sevenlerime güzel gözükme isteğim" dedi.

Yaşar İpek umreden paylaştı! Çene estetiği olay oldu

Gülben Ergen ve Emina Jahovic'ten sonra Yaşar İpek de umreye gitti. Sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunan Yaşar İpek paylaşım da yaptı.

Seren Serengil'in ayrıldığı eşi Yaşar İpek "Sen darda, zorda olan her kuluna yardım et Ya Rabbi. Senden Sana sığınırız. Sen bağışlayanların en güzelisin. Bağışlamak yalnızca Sana aittir. Ya Rahman Ya Rahim Ya Gaffur Ya Şafi. Elhamdülillahirrabbilalemin" notunu paylaştı.

Ekran Alıntısı

ÇENE ESTETİĞİYLE DEĞİŞTİ

Yaşar İpek'in umre pozundan ziyade yaptırdığı çene estetiği dikkat çekti. Sosyal medyada temizmagazin'in haberine yanıt veren Yaşar "Kabe'den selam bakımlı olmayı seviyorum yaş 40'ı geçti sevenlerime güzel gözükme isteğim sahne önünde olan biri için normal değil mi?" diyerek estetik iddialarını da onayladı.

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Yaşar İpek Umre Gülben Ergen ele

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