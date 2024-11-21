Yaşayan en seksi Türk kadını seçilmişti! Eleştirilerin hedefi oldu! Sessizliğini bozdu

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla adından sıkça bahsettiğimiz Zeynep Bastık boşanmasının ardından Ali Can Ayyıldız ile bir ilişkiye başlamıştı.

Aradığı mutluluğu Ayyıldız'da da bulamayan Zeynep Bastık bir süredir Survivor'ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

Son olarak sosyal medyada yapılan bir ankette ''Yaşayan en seksi Türk kadını'' seçilen Zeynep Bastık bu anket sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.

SESSSİZLİĞİNİ BOZDU

Zeynep Bastık için 'seksi mi?', 'nefes alsın yeter demişler sanırım', 'kim seçti?' gibi yorumlar yapılmıştı. O günden sonra ilk kez görüntülenen Bastık sessizliğini bozdu.

'BİRİLERİ ORTAYA BİR ŞEY ATIYOR...'

Ünlü isim hakkındaki eleştirilere; 'Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını kaynatıyor, ben de evde oturup izliyorum' diyerek yanıt verdi.