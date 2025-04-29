Yaşayan Tarih: Mısır Çarşısı

"Dört yol" anlamına gelen "Çarşı" kelimesi, tarih boyunca sosyal hayatın ve ticaretin de merkezi olan dükkanların toplandığı alanları tanımlıyor. Günümüzde hızla artan AVM'lerin aksine her köşesinde kendine özgü hikayeler barındırıyor. İşte Mısır Çarşısı geçmişten günümüze gelen buram buram tarih kokan mekanlardan biri.

Mısır Çarşısı'nın Tarihçesi

Mısır Çarşısı, İstanbul en kıymetli tarihi çarşılarından biri. Dünya genelinde ismi "Egyptian Bazaar" olarak anılıyor ve 1597 yılında Safiye Sultan’ın isteğiyle, Yeni Camii külliyesine ek olarak inşasına başlanmış ancak 1663-1664 yılları arasında tamamlanabilmiştir. Açıldığında “Yeni Çarşı” adıyla anılan yapı, bir dönem “Valide Çarşısı” olarak da adlandırılmıştır. Bugünkü "Mısır Çarşısı" ismi ise çarşının o dönemdeki önemini ve Mısır ile olan bağını simgeliyor. Bugün hala aynı isimle anılan Mısır Çarşısı, hem yerli hem de yabancı turistler için İstanbul’un vazgeçilmez duraklarından biri.

Mısır Çarşısı'nın Mimarisi

Mısır Çarşısı, 2 çarşının birleşiminden oluşuyor. L şeklinde bir yapıya sahip olan mekanda 6 farklı kapı, çarşının üst kısmında ise kubbeler bulunuyor. Taş duvarlar ve kemerli geçitlerle desteklenen yapı, zamana meydan okuyan sağlamlığı ve detaylarıyla dikkat çekiyor. Kubbe altındaki dükkanlar, Osmanlı döneminin ticaret kültürünü yansıtan otantik bir atmosfere sahip. Zamanla yangınlardan dolayı tahrip olan çarşı, 1940'ta İBB tarafından restore edilerek bugünü haline kavuşmuştur.

Mısır Çarşısı Baharat Ticaretinin Merkeziydi

Mısır Çarşısı günümüzde İstanbul'un en büyük ikinci kapalı çarşısı. Başlarda çarşıda aktarlar ve pamukçu dükkanları bulunduğu için çarşı baharat ticareti için bir merkez haline geldi.

Bugün İstanbul’un en büyük ikinci kapalı çarşısı olan Mısır Çarşısı, başlarda aktarlar ve pamukçuların dükkanlarına ev sahipliği yapıyordu. Zamanla bu küçük dükkanlar büyüyerek, çarşıyı baharat ticaretinin merkezi haline getirdi. Çarşıya girdiğiniz anda sizi karşılayan kokular, yalnızca baharatların değil, tarihin de bir yansıması. Kurutulmuş bitkiler, çeşitli baharatlar ve egzotik aromalar, baharat tezgahlarının renkli görüntüsü ve şifa kaynağı bitkilerin kökleri, çarşıya eşsiz bir atmosfer kazandırıyor.