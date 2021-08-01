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Yasemin Adar çeyrek finalde elendi

01.08.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşcimiz Yasemin Adar çeyrek finalde ABD'li rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Yasemin Adar çeyrek finalde elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde milli güreşçi Yasemin Adar çeyrek finalde yenilerek final şansını yitirdi.

Makuhari Messe'deki kadınlar 76 kilo çeyrek final mücadelesinde mindere çıkan Yasemin, dünya şampiyonu ABD'li Adelina Maria Gray'e karşı kötü başladı. 6-0 geriye düşen milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde yaptığı atakla 4 sayı almasına rağmen karşılaşmadan 6-4 mağlup ayrıldı.

Final şansını yitiren Yasemin, ABD'li güreşçinin finale yükselmesi halinde repesaja kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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