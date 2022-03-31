Yasemin Adar Yiğit ve Evin Demirhan Yavuz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin Adar Yiğit, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.

Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.

EVİN DEMİRHAN YAVUZ DA ALTIN MADALYA KAZANDI

50 kiloda Türkiye’yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz, altın madalyanın sahibi oldu. Budapeşte’de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Evin, finalde Bulgar Miglena Georgieva Selishka’yı tuşla yenerek altın madalya kazandı.

"DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÜÇÜNCÜLÜK MADALYASINI ALTINA ÇEVİRECEĞİM"

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evin, “Büyükler kategorisinde ilk defa Avrupa şampiyonu oldum. Bu gururu ülkeme yaşatmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı’mızı dinlettirmek hayal ettiğim bir şeydi ve bunun gururunu yaşıyorum. İlk günden beri inandım kendime. Küçüklüğümden beri bu inancı kaybetmeden tüm kategorilerde Avrupa şampiyonu oldum ve bugün de büyüklerde elde ettim. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğüm vardı, bunu şampiyonluğa taşıdım. Umarım Dünya Şampiyonası’nda da üçüncü olduğum madalyayı altına çevireceğim” dedi.

GREKOROMEN STİLDE MÜSABAKALAR BAŞLIYOR

Şampiyonada yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.

Kadınlarda ayrıca Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak. (AA)

