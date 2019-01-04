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Yasemin Can, Avrupa'da 'Ayın Atleti' ödülüne aday

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

Avrupa Kros Şampiyonası'nda üst üste 3. kez altın madalya kazanan Yasemin Can'a, EA'nın sosyal medya hesaplarından destek verilebiliyor.

Yasemin Can, Avrupa'da 'Ayın Atleti' ödülüne aday

Avrupa Kros Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez adını zirveye yazdırarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcu Yasemin Can, Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından "Ayın Atleti" ödülüne aday gösterildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Tilburg kentinde düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük kadınlar mücadelesini kazanarak, bu başarıyı üst üste 3. kez tekrarlayan Yasemin Can'ın, EA tarafından aralık ayını kapsayan "Ayın Atleti" adayları arasına alındığı belirtildi.

Can, 8 Ocak'a kadar sürecek ankette, Rus yüksek atlamacı Mariya Lasitskene, Portekizli maratoncu Ana Dulce Felix, Avrupa 23 yaş altı kros şampiyonu Anna Möller ve aynı şampiyonayı 20 yaş altı kategorisinde kazanan İtalyan Nadia Battocletti ile birlikte ödüle aday oldu.

Krosta üst üste 3 kez Avrupa şampiyonluğu elde eden tarihteki ilk kadın atlet olmayı başaran 22 yaşındaki Yasemin Can için EA'nın Facebook hesabında "beğen" butonuyla, Twitter hesabında ise ise "re-tweet' yaparak oy kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
avrupa kros şampiyonası yasemin can Türkiye Atletizm Federasyonu

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