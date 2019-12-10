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Yasemin Özilhan'dan Mucize Doktor açıklaması! Doktorlar'ın Ela'sı geri dönüyor

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2019 20:58 | Son Güncelleme

Fox'un reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'a, bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan konuk olacak. Mucize Doktor'un meraka beklenen 14. yeni bölümünde Doktor Ela rolünü canlandıracak olan Yasemin Özilhan, duygularını anlattı.

Bu sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mucize Doktor dizisi, yeni bölümlerinde yaptığı sürprizlerle seyircisini şaşırtmaya devam ediyor. Geçen haftalarda Kadın dizisiyle ortak bir sahne çeken dizi, bu hafta Yasemin Özilhan'ı konuk edecek. Daha önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Doktor Ela karakteri ile hafızalara kazınan Özilhan, uzun bir aradan sonra sahnelere dönmesiyle ilgili konuştu.

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10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2009 yılında biten Doktorlar dizisinden tam 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, "Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum" dedi. Ayrıca Yasemin Özilhan, diziden elde ettiği geliri bir vakıfa bağışlayacak.

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Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı “Mucize Doktor”, her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.

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Yasemin Özilhan doktolar ela Mucize Doktor

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ela Ela olmaktan çıkmış, yüzündeki masum güzellik yerini botoksa, silikona bırakmış, tanıyamadım...
tanımak zorunda değilsin hayat bu yaşlanacak yaptıracak sen gibi altın günü yaparak kısır yiyerek günlerini geçirmiyor
doktorlar dizisindeki hastanenin sahibinin oğluyla evlenmemiş miydi o. Özilhan ların oğluyla... öyle para babasıyla evlenince ne meslek kalıyor, ne meslek aşkı!! artık 30 bin liralık çantasıyla, 200 yüzbinlik tek taşıyla, 45 kiloluk fit vücuduyla, papağanlar derneğine bağışladığı 2 vinteg elbisesiyle anılmayı tercih ediyolar! O çirkin kocalarına (zengin olmasa yüzüne bile bakmayacaklar!) canım kocam, kahramanım, iyi ki diye övgü yağdırırlar !! para; sen nelere kadirsin!!! ;)))))
Hayatımda yüzüne bakınca altın oranı anlayamadığım iki insan Şarkıcı Ceylan Doktor Ela
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