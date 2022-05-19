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Yasemin Özilhan 'Giydiğiniz kıyafetler pahalı' sorusuna yanıt verdi: Peynir de pahalı süt de pahalı

19.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp lüks bir hayat sürmeye başlayan Yasemin Özilhan zaman zaman kıyafetlerinin fiyatı ve mutfakta yemek yaparken verdiği tariflerde kullandığı pahalı gıdalarla gündeme geliyor. Yasemin Özilhan bu konuya dair aldığı yorumlardan sıkılmış olacak ki bakın bu konudaki soruya ne yanıt verdi.

Yasemin Özilhan 'Giydiğiniz kıyafetler pahalı' sorusuna yanıt verdi: Peynir de pahalı süt de pahalı

"Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Evlendikten sonra sosyeteye hızlı bir giriş yapan eski oyuncunun yaptığı tavsiye ürünlerin fiyatı ve kıyafetleri sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda yüzüne sürdüğü 45 bin TL'lik kremi sosyal medya hesabından yayınlayan Özilhan, tepki toplamıştı. Son olarak Özilhan, bir muhabirin "Giydiğiniz bazı kıyafetler çok pahalı ve eleştirilere neden oluyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.

"Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil ki. Artık her şey pahalı, peynir de pahalı süt de pahalı, özellikle kıyafetle ilgili bir şey değil. Hayat pahalı yani."

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Yasemin Özilhan
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