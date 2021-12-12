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Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada olay oldu! ''Dedemin içliğine benziyor''

12.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan'ın bluzu, sosyal medyada olay oldu.

Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada olay oldu! ''Dedemin içliğine benziyor''

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra setlerden uzaklaşan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, pahalı tarzıyla sosyal medyayı çalkaladı. Yasemin Özilhan'ın 11 bin lira değerindeki straplez bluzuna ''Dedemin içliğine benziyor'', ''Bir kıyafete bu kadar para verilir mi?'', ''Para yanlış kişilerin elinde'', ''Neyse ki Kadıköy'de 20 TL'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Yasemin Özilhan'ın tartışmaların odağında yer alan bluzu:

Yasemin Özilhan'ın bluzunun fiyatı sosyal medyada olay oldu!

Öte yandan fenomen Danla Bilic'in aynı tonlardaki bluzunun ise 12 bin lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

Yasemin Özilhan'ın bluzunun fiyatı sosyal medyada olay oldu!

Almanya doğumlu Yasemin Özilhan, 2002 yılında yer aldığı Koçum Benim dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada olay oldu! ''Dedemin içliğine benziyor''

Ardından Vizontele Tuuba, Çocuğun Var Derdin Var, Aşk Oyunu, Babam Adam Olacak ve Doktorlar gibi yapımlarda rol aldı.

Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada olay oldu! ''Dedemin içliğine benziyor''

Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan'ın kendisini televizyonda görüp beğendiğini ve Doktorlar setinde tanıştıklarını anlatmıştı.

Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada olay oldu! ''Dedemin içliğine benziyor''

Güzel oyuncu, 2011 yılında sosyetenin önde gelen isimlerinden İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin, Ela ve Emine adında 2 kızları bulunuyor.

Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada olay oldu! ''Dedemin içliğine benziyor''

Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada olay oldu! ''Dedemin içliğine benziyor''


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Yasemin Özilhan
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