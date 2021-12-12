Yasemin Özilhan'ın bluzu sosyal medyada olay oldu! ''Dedemin içliğine benziyor''

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra setlerden uzaklaşan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, pahalı tarzıyla sosyal medyayı çalkaladı. Yasemin Özilhan'ın 11 bin lira değerindeki straplez bluzuna ''Dedemin içliğine benziyor'', ''Bir kıyafete bu kadar para verilir mi?'', ''Para yanlış kişilerin elinde'', ''Neyse ki Kadıköy'de 20 TL'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte Yasemin Özilhan'ın tartışmaların odağında yer alan bluzu:

Öte yandan fenomen Danla Bilic'in aynı tonlardaki bluzunun ise 12 bin lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

Almanya doğumlu Yasemin Özilhan, 2002 yılında yer aldığı Koçum Benim dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Ardından Vizontele Tuuba, Çocuğun Var Derdin Var, Aşk Oyunu, Babam Adam Olacak ve Doktorlar gibi yapımlarda rol aldı.

Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan'ın kendisini televizyonda görüp beğendiğini ve Doktorlar setinde tanıştıklarını anlatmıştı.

Güzel oyuncu, 2011 yılında sosyetenin önde gelen isimlerinden İzzet Özilhan ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin, Ela ve Emine adında 2 kızları bulunuyor.



