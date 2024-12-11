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Yasemin Özilhan'ın Milli Piyango sorusuna verdiği yanıt olay oldu! 'Kadın zaten zengin'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.12.2024 22:25
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Doktorlar'ın Ela'sı olarak popüler olan ve iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan bir etkinlikte kameralar karşısına çıktı. Özilhan'a piyango sorusu soruldu. Ünlü ismin verdiği yanıt gündem oldu.

Yasemin Özilhan'ın Milli Piyango sorusuna verdiği yanıt olay oldu! 'Kadın zaten zengin'

Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'ın Ela'sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan lüks yaşantısı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra iki kız çocuğuna anne olan Yasemin Özilhan uzun süredir oyunculuk da yapmıyor.

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Sosyetenin önemli isimlerinden biri olan Özilhan, sosyal medya paylaşımları ve ilham veren tarzıyla gündeme geliyor. Şimdi ise bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü ismin '600 milyon size çıksa ne yağarsınız?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

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"KARAKTERE BAĞLI"

Yasemin Özilhan, soruya "Çıkarsa düşünürüm" yanıtını verdi. Muhabirin "Para bizi bozar mı? 600 milyon çok büyük para" demesinin ardından da "Karaktere bağlı" dedi.

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Sosyal medyada yapılan yorumlar ise şöyle...

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Pozları olay oldu! Kendall Jenner'a benzetildi... Pozları olay oldu! Kendall Jenner'a benzetildi...
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Yasemin Özilhan
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