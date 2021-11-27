Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Özilhan'ın paylaşımına, ''Çok güzelsin ölüyorum'', ''Yine çok tarzsın'' ve ''Muhteşemsin'' gibi yorumlar yapıldı.

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, hayatını eşine ve çocuklarına adamak istediğini belirterek oyunculuğu bırakmıştı.

En son 2019 yılında Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katılan yıldız, şimdilerde mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

36 yaşındaki Özilhan, 2002 yılında yer aldığı Koçum Benim dizisiyle ekran macerasına başlamış, 2010 yılında ise mesleği bırakmıştı.



