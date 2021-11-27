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Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

27.11.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde hayat verdiği 'Ela' karakteriyle tanınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan ile evlendikten sonra mesleği bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medyada epey aktif olan Özilhan, mini etekli pozuyla kendine hayran bıraktı.

Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozuyla takipçilerinden tam puan aldı. Özilhan'ın paylaşımına, ''Çok güzelsin ölüyorum'', ''Yine çok tarzsın'' ve ''Muhteşemsin'' gibi yorumlar yapıldı.

Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren Yasemin Özilhan, hayatını eşine ve çocuklarına adamak istediğini belirterek oyunculuğu bırakmıştı.

Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

En son 2019 yılında Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katılan yıldız, şimdilerde mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

36 yaşındaki Özilhan, 2002 yılında yer aldığı Koçum Benim dizisiyle ekran macerasına başlamış, 2010 yılında ise mesleği bırakmıştı.

Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!

Yasemin Özilhan süper minili pozuyla Instagram'ı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor dizisi Yasemin Özilhan
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