Yasemin Sakallıoğlu'ndan 'photoshop' tepkisi

Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa adım atan Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün makyaj yaptırmak için güzellik merkezinin yolunu tuttu. İşlem sonrası çalışanlar Sakallıoğlu'ndan fotoğrafını kullanmak için izin istedi. Ancak güzellik merkezinin hesabında paylaşılan photoshop'lu fotoğraf, ünlü oyuncuyu kızdırdı.

"PHOTOSHOP" İSYANI

Yasemin Sakallıoğlu, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan ünlü isim, "Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum. Sonra, 'Yasemin Hanım fotoğrafınızı çekip, paylaşabilir miyiz?' diyorlar. E ben de kibar bir insan olduğum için 'Tabii ki' diyorum. Sonra bana photoshop uyguluyorlar. E insan sormaz mı? Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? İkinci soru; madem photoshop yapacaksınız neden makyaj yapıyorsunuz? Bu defa insaflı davranıp, hesabı paylaşmadım. Fakat olur da bana bir daha shop uygularsanız, bu defa hiç insaflı olmayıp, bana bunu yapanları rezil edeceğim." diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE KENDİNİZİ REZİL EDİYORSUNUZ"

Ardından bir paylaşım daha yapan Yasemin Sakallıoğlu, "Bu şekilde kendinizi rezil ediyorsunuz. Gerçek ortada yani. Ben bu gerçeği her gün, 7/24 burada paylaşıyorum. O kim? Az önceki kim? Kim o! Benim öyle bir ağzım, burnum yok! Bakınca 35 kişiye birden benzemişim!" ifadelerine yer verdi.

