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Yasemin Şefkatli aşı olmadan tatile çıktı! Koronavirüse yakalandı

08.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, koronavirüs aşısını henüz olmamıştı. Yaz aylarının gelmesiyle tatile çıkan Şefkatli, koronavirüse yakalandı.

Yasemin Şefkatli aşı olmadan tatile çıktı! Koronavirüse yakalandı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Yasemin Şefkatli ile Ekim 2020'de nişanlandı. Dünyaevine girmek için gün sayan çift, aralık ayında nikah masasına oturacaktı ancak pandemi koşullarından dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldılar.

Sonrasında mayıs ayında evleneceklerini söyleyen çift, tüm sevdiklerinin yanında olmalarını istedikleri için nikah tarihlerini bir kez daha erteleyince soluğu tatilde aldı.

Sezonu İdo'yla Çeşme'de açan Şefkatli, sonrasında Bodrum ve Antalya’da tatil yapmıştı. Henüz COVID-19 aşısı olmayan Yasemin Şefkatli kendini kötü hissedince soluğu hastanede aldı. 28 yaşındaki Yasemin Şefkatli'nin testi pozitif çıktı, virüs kaptığı anlaşıldı. Evde tedavi görüyor. İdo’nun testi ise negatif.

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Haberi sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yaparken duyuran Şefkatli, "Hasta mısın?" sorusuna, "Maalesef, testim pozitif çıktı canlar. İdo'nun negatif. Nasıl oldu anlamadık. Yollarımız ayrıldı Dodi'mle bir sürelik. İyi olalım da" yanıtını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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