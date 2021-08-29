Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses'e: Daş gibi çocuksun

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve müstakbel gelini Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bir süredir evlilik için hazırlık yapan çift pandemi sebebiyle düğünlerini ertelemişti.

Evlilik hazırlıkları yapan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli birlikte pozlarını paylaştı.

İdo paylaşımına “Baban da mı artist? Yanımdaki aktris o net” yazdı.

Yasemin Şefkatli’nin “Sen de daş gibi çocuksun” cevabı yüzlerce beğeni aldı. İdo’nun annesi Derya Tuna ise fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojisi yağdırdı.

