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Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses'e: Daş gibi çocuksun

29.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir Yasemin Şefkatli ile birlikte. İkili sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Birbirlerine yaptıkları yorum dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli’den İdo Tatlıses'e: Daş gibi çocuksun

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve müstakbel gelini Yasemin Şefkatli sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Bir süredir evlilik için hazırlık yapan çift pandemi sebebiyle düğünlerini ertelemişti.

Evlilik hazırlıkları yapan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli birlikte pozlarını paylaştı.

İdo paylaşımına “Baban da mı artist? Yanımdaki aktris o net” yazdı.

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Yasemin Şefkatli’nin “Sen de daş gibi çocuksun” cevabı yüzlerce beğeni aldı. İdo’nun annesi Derya Tuna ise fotoğrafa kalp ve nazar boncuğu emojisi yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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