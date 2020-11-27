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Yasemin Şefkatli: Düğün tarihi belli değil

27.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Yasemin Şefkatli: Düğün tarihi belli değil

Şarkıcı İdo Tatlıses ile geçtiğimiz ay nişanlanan Yasemin Şefkatli, düğün tarihini henüz belirlemediklerini söyledi.

Yasemin Şefkatli önceki gün Bebek'teydi. Kahve alıp yürüyüş yapan Şefkatli kız arkadaşıyla banka oturup sohbet etti.

Muhabirlerin nasıl bir düğün planlıyorsunuz sorusuna, "Sağlığımızla olsun da düğünün nasıl olduğu önemli değil" diye yanıt verdi. Şefkatli, "Ortalığın düzelmesini bekliyorum. Yasaklar çoğaldı. Ne denirse onu yapacağız. Uyulması gereken tüm tedbirlere uymalıyız" dedi.
İstemenin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını söyleyen Şefkatli, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğünde sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey ortada daha hiç bir şey yok" dedi. Şefkatli, tarih konusunda da, "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur, gün belirlenmedi henüz" ifadelerini kullandı. (Habertürk)

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