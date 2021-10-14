Yasemin Şefkatli'nin altın kemeri ve evi gündemde!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 7 Ekim'de 3 yıldır birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. 550 kişinin katıldığı rüya gibi bir düğünle evlenen çift, balayı yerine ev yerleştirmeyi tercih etti.

Bahçe içindeki lüks evlerinin dekorasyonu ile kendisi ilgilenen Yasemin Şefkatli, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Şefkatli, salonda yer alan mobilyalar için aksesuar seçimine de başladı.

Yasemin Şefkatli, evin holüne büyük bir tablo astı.

Son halini de Instagram sayfasında yayınladı. Kısa bir mola verip yorgunluk atan Şefkatli, bahçeden fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Ev dizerken sık sık fotoğraf paylaşan ünlü isim kayınpederi İbrahim Tatlıses ile de düğünden bir karesini payalaştı. Şefkatli'nin belindeki altın kemer gündem oldu.





