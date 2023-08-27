Yasemin Şefkatli sonunda hamile olduğunu duyurdu! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bakın ne yazdı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli'nin hamile olduğu, çiftin bebek beklediği öğrenilmişti. Tatlıses, oğlu İdo ile evli olan Yasemin Tatlıses'in hamile olduğunu ve ikizlerinin olacağını açıkladı ama ünlü çift hiç konuşmadı.

Yasemin Tatlıses günler sonra konuya dair paylaşımda bulundu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" dedi.

DERYA TUNA DA SESSİZ KALMADI

Daha önce kardeşi İdo ise sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ise paylaşıma "İkizler geliyor. Levent peki biz?" diyerek kocasına pas attı. Çıtak'ın eşi ise "Hazırım ben" yanıtını verdi.



Derya Tuna ise paylaşıma "Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım, hayırlısıyla gelsin canlarım" yorumunda bulundu.

