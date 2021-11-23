Yasemin Yalçın kimdir, aslen nereli? Sürahi Nine'yi canlandıran Yasemin Yalçın kaç yaşında?

Birbirinden eğlenceli skeçlerle ekrana gelen Çok Güzel Hareketler 2'de programın bu haftaki konuğu Yasemin Yalçın oldu. Seneler önce rol aldığı Yasemince'de Sürahi Nine karakterini canlandırmış olan başarılı tiyatrocu İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Peki Yasemin Yalçın kimdir?

YASEMİN YALÇIN KİMDİR?

Yasemin Yalçın, 1959 senesinde İstanbul'da doğmuştur. 1982 senesinde İstanbul Belediyesi Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Oyuncu Demet Akbağ Konservatuardan arkadaşıdır. Kenter tiyatrosunda çalışmıştır. Bir çok film ve tiyatro oyunlarında görev almıştır. Birçok film ve tiyatro oyunları bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır. Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya bir ara vermiştir. Daha sonra oynamış olduğu Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür. 1991 senesinde En İyi Komedyen ödülünü alan başarılı oyuncu televizyon ekranlarında uzun yılar boyunca yayınlanan Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır.

Başarılı oyuncu Yasemin Yalçın, kocası tarafından sürekli dayak yiyen 'Kakılmış' karakteriyle aile içi şiddete dikkat çekmiştir. 10 Mayıs 1991 tarihinde 'Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nu eşi İlyas İlbey'le birlikte kurmuştur.

YASEMİN YALÇIN'IN EŞİ KİMDİR?

Yasemin Yalçın'ın Halil Ateşler ile yaptığı birinci evliliğinden Eylül Ateşler (d.29 Eylül 1986) adında bir kız çocuğu vardır. Daha kızları doğmadan boşanmışlardır. Yasemin Yalçın, Tiyatro oyuncusu İlyas İlbey'le evlidir. Eda isminde bir kız çocukları vardır.

