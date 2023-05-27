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Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Yasemin Yalçın'in kızı kimdir?

27.05.2023 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasemin Yalçın kaç yaşında ve nereli gibi sorular, Şarkılar Bizi Söyler izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her hafta farklı bir konsept ile ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler Programında bu hafta "Biraz Pop Biraz Türkü" yer alacak. Programa konuk olan şarkıcı Yasemin Yalçın İstanbul doğumludur. Peki, Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yasemin Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Yasemin Yalçın'in kızı kimdir?

Oyuncu Yasemin Yalçın, Şarkılar Bizi Söyler programının konukları arasında yer aldı. Yasemin Yalçın, Türk tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu ve komedyendir. Pütürgeli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Yasemin Yalçın'ın yaşı ve hayatına dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte İnce İnce Yasemince ile hafızalara kazınan Yasemin Yalçın hakkında merak edilen soruların yanıtları...

YASEMİN YALÇIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1982'de liseden mezun olan Yalçın, aynı yıl İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na başladı. 1988 yılında Demet Akbağ ile beraber bir reklam filminde oynadı. Kenter Tiyatrosu'nda çalıştı. Birçok film ve tiyatro oyununda bulunan oyuncu, 2009 yılında Suzan Kardeş tarafından çıkarılan Makyaj Odası Şarkıları albümünde seslendirdiği Taht Kurmuşsun Kalbime adlı şarkı ile albümde yer almıştır. Kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanması sonrasında tiyatroya ara vermiştir. Daha sonra Oyunun Oyunu adlı tiyatro oyunuyla tiyatroya geri dönmüştür. 1991 yılında En İyi Komedyen ödülünü almıştır. Yasemince adlı kült TV klasiğinde yıllarca değişik karakterler canlandırmıştır. En bilinenleri Sürahi Hanım, Gülazer, Kakılmış, Şuayip, Alican ve Başbayan'dır. Tiyatro oyuncusu İlyas İlbey'le evlidir.

yasemin yalçın eşi

Tiyatro oyunları
Oyunun Oyunu : Michael Frayn - BKM : 2008
Artiz Mektebi : Müjdat Gezen\Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu - 1988
Kadınlık Bizde Kalsın : Yılmaz Erdoğan - 1992

YASEMİN YALÇIN'IN KIZI

Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden olan kızı Eylül Ateşler annesi gibi oyuncu çıktı. Güzelliği ve annesi ile olan benzerliğiyle adından sıkça söz ettiren Eylül Ateşler bir dönem büyük bir ilgiyle izlenen 'Benimle Dans Eder Misin' yarışmasında fırtınalar estirmişti.

yasemin yalçın kızı

Dans tutkusuyla bilinen Eylül, yeteneğiyle büyük takdir toplamıştı. 9 Eylül 1986 tarihinde doğan Eylül Ateşler şimdilerde annesinin izinden gidiyor ve tiyatroyla ilgileniyor.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 27 MAYIS KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta cumartesi akşamları ünlü konuklarıyla müzik ziyafeti yaşatıyor.

şarkılar bizi söyler 27 mayıs konukları

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla 27 Mayıs 2023 Cumartesi akşamı programa, Gökhan Türkemen, Mazlum Çimen ve Yasemin Yalçın konuk olacak.

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