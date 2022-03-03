Yasemin Yürük kimdir, aslen nereli? Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

Yasemin Yürük, boksörlük, oyunculuk, şarkıcılık ve balerinlik ile ilgilenmektedir. Hepsi Grubu üyelerinden olan Yürük, grubun dağılması sonrasında spora yönelmiştir. Peki Yasemin Yürük kimdir?

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Yürük, Hepsi Grubu üyelerindendir. Yürük, aslen Mersinlidir. Lütfü Banat İlköğretim okulu ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet konservatuvarı Bale Bölümü’nde eğitim almıştır. Sonrasında ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nden mezun olmuştur.

Henüz küçük yaşlardan itibaren üç mesleğe gönül veren isim boksör, oyuncu veya balerin olmak ile ilgilenmiştir. Ünlü isim dedesinin konservatuvarı girmelisin önerisi ile konservatuvar sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Okul döneminde ise bir grup kurarak müzik dünyasına giriş yapmıştır. Müziğe başlamasının ardından sahne ile ilgili tecrübe kazanmış, ayrıca tiyatro eğitimi alma şansı yakalamıştır. Günümüzde ise spor ve oyunculuğa ağırlık vermektedir.

Geçmiş senelerde Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Balesi’nde çeşitli oyunlarda sahne almış, şan, piyano ve oyunculuk eğitimleri almıştır. Hayatının her döneminde ciddi bir şekilde spor ile ilgilenen Yürük, Hepsi Bir isimli dizide de rol almıştır. İlk dizi oyunculuk deneyimini Bir Ferhat ile Şirin Hikâyesi isimli dizi ile yapan isim, Hepsi Bir dizisinde de Gülçin Ergül, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı ile beraber büyük başarıların altına imzasını atmıştır.

Reklam jingleları seslendiren isim aynı zamanda Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli güldürü programında yer almıştır. Yaşantısını İstanbul’da sürdüren Yasemin Yürük, 2015 senesinde TRT ekranlarında yayınlanan Güle Güle adlı komedi ve güldürü programında da rol almıştır.

YASEMİN YÜRÜK'ÜN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü ismin şimdilerde bir sevgilisinin olup olmadığı bilinmemekte.

SPOR PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELİYOR

2000'li senelere damga vuran Hepsi grubunun 4 solistten biri olan Yasemin Yürük, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Yasemin Yürük, son olarak spor yaptığı anları takipçileri ile paylaştı ve paylaşımına "Bir takım hareket akışı" notunu düştü.

Ancak bir sosyal medya kullanıcısı Yasemin Yürük'ün paylaşımının altına " Ne kadar berbat göründüğünü söylemek istiyor. Abartma bu kadar da abartma anladık spor yapıyorsun. Her şeyi çekip servis etmek zorunda değilsin" şeklinde yorum yazdı.

"ELEŞTİRİRKEN DAHA AKILLI OL"

Yorumu gördükten sonra sinirlenen Yürük ise takipçisine şöyle yanıt verdi: "Kendi yorumunu beğenmen ayrı bir ironi... Yazık sana. Bu arada ben eğitmenim, eleştirirken daha akıllı ol"

