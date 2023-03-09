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  4. Yaşı değil, ismi bile sahte iddiası! Dortmund'un yıldızı Youssoufa Moukoko için yazılanlar hayrete düşürdü! Akıllara Sergen Yalçın'ın yıllar önce söylediği sözler geldi...

Yaşı değil, ismi bile sahte iddiası! Dortmund'un yıldızı Youssoufa Moukoko için yazılanlar hayrete düşürdü! Akıllara Sergen Yalçın'ın yıllar önce söylediği sözler geldi...

09.03.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borussia Dortmund'da 18 yaşında olduğu bilinen Youssoufa Moukoko'nun gerçek yaşının 18 değil, 22 olduğu ortaya çıktı. Ortaya atılan bu iddianın ardından Moukoko'nun avukatından açıklama geldi.

Yaşı değil, ismi bile sahte iddiası! Dortmund'un yıldızı Youssoufa Moukoko için yazılanlar hayrete düşürdü! Akıllara Sergen Yalçın'ın yıllar önce söylediği sözler geldi...
Youssoufa Moukoko

Youssoufa Moukoko

ALM Almanya
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
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Dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Youssoufa Moukoko için skandal bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın Dortmund takımında forma giyen Youssoufa Moukoko'nun yaşının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

18 DEĞİL 22 YAŞINDA

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Alman Bunte dergisi, Moukoko ile ilgili bir belge yayınladı. Belgeye göre, Kamerun asıllı oyuncu 18 değil 22 yaşında... Dergide yer alan belgeye göre, Moukoko'nun gerçek ismi, Youssofa Mohamadou ve doğum tarihi de 19 Temmuz 2000.

AVUKATI AÇIKLADI

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Genç oyuncunun avukatı Alman Bild'e bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamerun ve Almanya'dan yetkililer tarafından düzenlenmiş tüm resmi belgelerin 2004'teki doğum tarihi doğruluyor.

SERGEN YALÇIN YILLAR ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, yıllar önce yorumculuk yaptığı sırada Afrikalı futbolcuların birden fazla pasaportu olduğunu iddia etmişti.

Yalçın, "Afrikalıların en az 5-6 yaş ufaltması var. 30 yaşındayım diyorsa rahat 36-37 yaşındadır. Ben Aurelio'yu gördüm, benden büyük. Kesin büyük. Afrika'dan bir tane arkadaşım geldi benim, "Bunların 3-4 tane pasaportu var" diyor. "Sen bana sor, ben sana yaşını söyleyeyim" dedi. Afrikalı oyuncuların yaşları sahte. Hepsinin 3 tane pasaportu var. Resmi bilgidir bunlar. Bir oyuncu 20 yaşındaysa, 26-27'dir. Galatasaray'da oynayan Eboue'nin yaşı doğru mu? En az 6 yaş ufaltması var." ifadelerini kullanmıştı.


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