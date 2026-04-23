Yasin Kol kararı sonrası Ahmet Çakar çılgına döndü! "Türk hakemliği bitmiştir"

Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesi hakem tartışmaları alevlendi. Karşılaşmaya Yasin Kol’un atanması, eski hakem Ahmet Çakar tarafından sert sözlerle eleştirildi.

TEPKİ ÇEKEN ATAMA

Derbiye Yasin Kol’un görevlendirilmesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ahmet Çakar bu tercihin Türk hakemliği adına ciddi bir sorun teşkil ettiğini savundu. Deneyimli yorumcu, özellikle FIFA kokartlı hakemlerin geri planda kalmasını eleştirdi.

"TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR!"

Çakar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Derbiye Yasin Kol atanmış. İyi yönetir, kötü yönetir; bu kavramlardan bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan, yani Avrupa'da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyorsa ve diğer FIFA hakemlerinin bu kapasitede olmadığı düşünülüyorsa, o ülkenin hakemliği bitmiştir. Pek tabii ki hiç kimse de 'Dünya Kupası'nda neden Türk hakemi yok?' demesin."

HALİL UMUT MELER’E ÇAĞRI

Açıklamalarında Halil Umut Meler’e de seslenen Çakar, dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Evladım Halil Umut Meler, eğer sen de karakter sahibiysen, aynaya baktığında kendine şu soruyu sor: 'Ben Türkiye'nin birinci sırasındaki FIFA hakemiyim. İyi kötü Avrupa'da maç yönetiyorum ama neden derbiye çıkamıyorum?' Bakalım ayna sana ne diyecek?"

"AYNA DİYECEK Kİ..."

Sözlerinin dozunu artıran Çakar, Türk hakemlerine yönelik eleştirilerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Türk hakemleri, siz Ankaragücü başkanından yumruk yediğinizde hiçbir şey olmamış gibi bir hafta sonra maça çıktınız ya... Siz her şeye müstahaksınız. Sizlere az bile yapılıyor; hatta bunlar daha iyi günleriniz."