SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Yasin Kol kararı sonrası Ahmet Çakar çılgına döndü! "Türk hakemliği bitmiştir"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Yasin Kol'un atanması tartışma yarattı. Ahmet Çakar, FIFA kokartlı hakemler dururken yapılan tercihe sert tepki gösterdi.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesi hakem tartışmaları alevlendi. Karşılaşmaya Yasin Kol’un atanması, eski hakem Ahmet Çakar tarafından sert sözlerle eleştirildi.

TEPKİ ÇEKEN ATAMA

Derbiye Yasin Kol’un görevlendirilmesi futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ahmet Çakar bu tercihin Türk hakemliği adına ciddi bir sorun teşkil ettiğini savundu. Deneyimli yorumcu, özellikle FIFA kokartlı hakemlerin geri planda kalmasını eleştirdi.

"TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR!"

Çakar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Derbiye Yasin Kol atanmış. İyi yönetir, kötü yönetir; bu kavramlardan bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6'sını FIFA kokartı olmayan, yani Avrupa'da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyorsa ve diğer FIFA hakemlerinin bu kapasitede olmadığı düşünülüyorsa, o ülkenin hakemliği bitmiştir. Pek tabii ki hiç kimse de 'Dünya Kupası'nda neden Türk hakemi yok?' demesin."

HALİL UMUT MELER’E ÇAĞRI

Açıklamalarında Halil Umut Meler’e de seslenen Çakar, dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Evladım Halil Umut Meler, eğer sen de karakter sahibiysen, aynaya baktığında kendine şu soruyu sor: 'Ben Türkiye'nin birinci sırasındaki FIFA hakemiyim. İyi kötü Avrupa'da maç yönetiyorum ama neden derbiye çıkamıyorum?' Bakalım ayna sana ne diyecek?"

"AYNA DİYECEK Kİ..."

Sözlerinin dozunu artıran Çakar, Türk hakemlerine yönelik eleştirilerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Türk hakemleri, siz Ankaragücü başkanından yumruk yediğinizde hiçbir şey olmamış gibi bir hafta sonra maça çıktınız ya... Siz her şeye müstahaksınız. Sizlere az bile yapılıyor; hatta bunlar daha iyi günleriniz."

Anahtar Kelimeler:
Hakem Ahmet Çakar Yasin Kol Halil Umut Meler son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.