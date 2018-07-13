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Yasin Öztekin Beşiktaş'a gideceği iddialarını yalanladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş'a gitmek istediği iddia edilen Yasin Öztekin, sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yasin Öztekin, iddiaların devam etmesi halinde yasal işlem başlatacağını ifade etti.

Yasin Öztekin Beşiktaş'a gideceği iddialarını yalanladı!

Yasin Öztekin, hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı.

Yasin Öztekin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda " Bugün bazı haber sitelerinde hakkımda birtakım açıklamalara ve haberlere yer verilmiştir. Benim tarafımdan söylendiği iddia edilen sözlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir medya kuruluşuna herhangibir açıklamada bulunmadığımı belirtir, bizzat tarafımca söylenmeyen veya resmi sosyal medya hesaplarımdan paylaşılmayan hiçbir habere itibar edilmemesini rica ederim.

Söz konusu gerçeği yansıtmayan haberlerin devam etmesi halinde bu haberleri ortaya atan ve paylaşımını yapan ilgililer hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

İşte Yasin Öztekin'in paylaşımı:

yasın oztekın

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Anahtar Kelimeler:
yasin öztekin Beşiktaş

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