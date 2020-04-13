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Yasin Öztekin'den Beşiktaş ve Fenerbahçe itirafı: Başkan bırakmadı!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 13.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Süper Lig'de kariyerine Demir Grup Sivasspor'da devam eden Yasin Öztekin, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili itirafta bulundu.

Süper Lig'de birçok takımda forma giyen, Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Yasin Öztekin, kariyeri hakkında merak edilenleri TRT Spor'a açıkladı.

Evde olduğunu evde antrenmanlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Yasin, "Bizim 3 hafta oldu ve tabii ki evde çalışmak sahada çalışmak gibi olmuyor" açıklamasını yaptı.

Sahaları özlediğini belirten tecrübeli futbolcu, Sivasspor'da tecrübesini kullanmak istediğini ifade etti ve şu sözleri kullandı: Galatasaray'da 6 kupa kazandım ve tabii ki tecrübelerimi Sivasspor'da aktarmak istiyorum. Sneijder'den, Selçuk İnan'dan öğrendiklerimi... Geç geldiğim için zaten iyi giden takıma pek fazla dokunmak da istemedim. Sivasspor bu zamana kadar çok iyi geldi. Bundan sonra da kolay kolay pes etmeyeceğiz. Sezon sonunda en iyi olan takım kupayı kaldırsın."

Galatasaray dönemi ile ilgili de konuşan Yasin Öztekin, ayrılık süreci ile ilgili, "Galatasaray'ın bendeki yer çok ayrı ve orada 4 sene geçirmek çok önemliydi. Sözleşmem bitti ve başka takımlardan teklifler vardı. Böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Bazen insanlara güveniyorsun ve istediğin şeyler olmuyor." yorumunu yaptı.

"Fatih hocayı çok seviyorum. Arada sırada hala konuşuyoruz. Onun da bende çok ayrı yeri var. Almanya'da büyüdüğümüzde Galatasaray'ın başındaydı ve o zamandan beri seviyorum."

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İTİRAFI

"Trabzonspor'a gitmeden önce Beşiktaş'tan teklif almıştım. Göztepe'deyken de Fenerbahçe beni istemişti. Mehmet Sepil başkan vermek istemedi. Zaman zaman teklifler geldi. Türkiye'de her sezon iyi oynaman gerekiyor. İlk geldiğim süreçlerde sıkıntı yaşamıştım. Tabii sonrasında daha rahattı. 33 yaşıma girdim. Kolay değil ancak sonuna kadar oynamak istiyorum."

"Şu an Süper Lig tarihinde oynayan en yaşlı oyuncu kimse, onun rekorunu kırmak istiyorum."

YASİN ÖZTEKİN İLE KISA KISA

Süper Lig'de unutamadığın maç: Beşiktaş'a karşı 2-0 kazandığımız maç.

Unutamadığın gol: 2-0'lık maçta Beşiktaş'a attığım gol.

Ronaldo mu? Yasin Öztekin mi?: Tabii ki Ronaldo. Benim onunla kıyaslanmam söz konusu değil. Sneijder bana Ronaldo diyordu. (Gülerek)

En beğendiğin hoca: Jurgen Klopp.

Sneijder'in gidişi?: O günlerde çok üzülmüştük. Sneijder çok büyük oyuncuydu.

Sneijder: Sneijder gördüğüm en komik oyunculardan biriydi. Türk gibiydi.

Ronaldo mu? Messi mi?: Ronaldo demek istiyorum ama Messi'ye ayıp olacak. İkisine de çok saygı duyuyorum.

Pele mi? Maradona mı?: Pele.

Maradona mı? Messi mi?: Ben Messi diyeceğim. Bugünkü durumu göz önüne alıyorum ve Messi diyorum.

Hagi mi, Alex mi?: Hagi büyük bir markaydı, Alex de öyle. Ayrım yapmayacağım, ikisini de seviyorum.

Benfica maçında kaçırdığı gol: O pozisyonda topu kontrol etmek çok zordu.

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yasin öztekin Fenerbahçe Beşiktaş itiraf

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