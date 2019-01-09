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Yasin Öztekin'den Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2019 07:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Göztepe'nin yıldızı Yasin Öztekin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımın ilgisini doğrulayan tecrübeli oyuncu, "Başkanlar görüşmüş olabilir; ama henüz şartlar oluşmadı" diye konuştu.

Yasin Öztekin'den Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Göztepe'nin yıldızı Yasin Öztekin, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısındaki performansını değerlendiren Yasin, "İlk yarıda daha fazla gol atabilir, asist yapabilirdim" dedi.

"Böyle bir teklif almak gurur verici"

Fenerbahçe ile ilgili olarak da konuşan Yasin, "Başkanlar görüşmüş olabilir. O görüşmede olgunlaşma olsaydı ben kararımı verirdim. Böyle bir teklif almak gurur verici ama ben burada mutluyum. Görüşmeler olgunlaşsaydı ve başkanım izin verseydi olabilirdi. Ben başkanımla bir kere görüştüm sadece. Başkanımı çok dinlediğim için Göztepe'nin menfaatleri için olurdu. Ben başkanıma, "Burada mutlu ve huzurluyum." dedim. Ben hiçbir zaman başkanıma gideceğim demedim. Bu camiayı çok seviyorum. Stadyumun açılışını iple çekiyorum. Bu takımla Avrupa'ya gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe yasin öztekin Spor Toto Süper Lig Göztepe

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