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Yasin Öztekin’den iddialı paylaşım

SİVASSPOR HABERLERİ  | 04.12.2020 11:35 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında Villarreal’e 1-0 yenilen ve gruptan çıkma şansını son maça bırakan DG Sivasspor’da deneyimli oyuncu Yasin Öztekin, iddialı bir paylaşım yaptı.

Yasin Öztekin’den iddialı paylaşım

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, sahasında İspanyol ekibi Villarreal’e 1-0 yenildi.

Karabağ’ın, Maccabi Tel-Aviv ile 1-1 berabere kalmasının ardından gruptan çıkma şansını son maça taşıyan Sivasspor’da 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Öztekin, maçın ardından sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.

ÖZET | Sivasspor 0-1 VillarrealÖZET | Sivasspor 0-1 Villarreal

Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kazanacağımız bir 90 dakika var. Ülkemize ve Sivas’a yakışanı yapıp gruptan çıkacağız. Bir ihtimal daha var” notunu ekledi. Paylaşım kısa sürede yüzlerce etkileşim topladı.

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