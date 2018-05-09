Yasin Öztekin'in Göztepe ile masaya oturduğu iddia edildi

Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yasin Öztekin, Göztepe yolcusu... Yıldız futbolcunun menajerinin İzmir kulübüyle masaya oturduğu gelen bilgiler arasında. Yasin Öztekin, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 5 gol, 3 asistle oynadı.

(TAKVİM)

