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Yasin Öztekin'in Göztepe ile masaya oturduğu iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yasin Öztekin'in İzmir kulübüyle masaya oturduğu iddia edildi.

Yasin Öztekin'in Göztepe ile masaya oturduğu iddia edildi

Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yasin Öztekin, Göztepe yolcusu... Yıldız futbolcunun menajerinin İzmir kulübüyle masaya oturduğu gelen bilgiler arasında. Yasin Öztekin, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 5 gol, 3 asistle oynadı.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray yasin öztekin

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Galatasaray'da Tarkan endişesi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
göztepe maçı öncesi yine şaibeli anlaşmalar. kolay gelsin!!
kişi kendinden bilir işi...fener, fırat aydınusla ali palabıyıkla yani hakemleri satın alarak maç kazanıyor...tff. ile maç kazanıyor...işte daha bu hafta, fener bursayı fırat aydınus ile yendi!!!!!
inşallah gider......
haftaya deplasmanda göztepe galatasaray maçı var. Aiptir.
Arkadas her maç öncesi aynı senaryo. bir Allah'ın kuluda çıkıp ya arkadaş senin bu yaptığın tranfer şikesidir demiyor. Herkes 3 maymunu ne güzel oynuyor. Konu FENERBAHÇE olunca hücum saldırın. ne şikesi kalıyor ne de milat başlangıcı...
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