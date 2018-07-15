SPOR

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

Gazeteci Uğur Karakullukçu'yu tehdit ettiği iddia edilen Yasin Öztekin, konu ile ilgili açıklama yaptı. Yasin Öztekin, Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmediğini ve başarılı gazetecinin kendisiyle ilgili yazdığı tweetin gazetecilik mesleğiyle bağdaşmadığını söyledi.

Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

A Spor'da yorumculuk yapan Uğur Karakullukçu'nun, Yasin Öztekin tarafından tehdit edildiği iddialarına tecrübeli oyuncudan yanıt geldi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan eski Galatasaraylı Öztekin, Karakullukçu'nun tweetinin gazetecilik mesleği ile bağdaşmadığını ve bu yüzden onu telefonla aradığını dile getirdi.

Yasin Öztekin şu açıklamayı yaptı:

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray yasin öztekin Uğur Karakullukçu

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