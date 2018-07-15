Yasin Öztekin: Uğur Karakullukçu'yu tehdit etmedim!

A Spor'da yorumculuk yapan Uğur Karakullukçu'nun, Yasin Öztekin tarafından tehdit edildiği iddialarına tecrübeli oyuncudan yanıt geldi.

Instagram hesabından bir açıklama yapan eski Galatasaraylı Öztekin, Karakullukçu'nun tweetinin gazetecilik mesleği ile bağdaşmadığını ve bu yüzden onu telefonla aradığını dile getirdi.

Yasin Öztekin şu açıklamayı yaptı:



