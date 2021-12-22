Yaşını duyan şaştı kaldı! Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

Ekranların tanınan simaları arasında yer alan Nursel Köse, henüz 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrencilik zamanında oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik de yapan Nursel Köse, Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne aldı. Nursel Köse'nin yaşı ve yıllar önce rol aldığı dizi öğrenenleri şaşırttı.
Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nursel Köse 29 Mart 1961 Malatya doğumlu. 60 yaşındaki oyuncu enerjik tavırları ile öne çıkıyor.
Ayrıca Nursel Köse, 29 Mart 2018 - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ile paylaştığı Avlu dizisinde 'Kudret' rolü ile beğenileri topladı.
60 yaşındaki Nursel Köse, pilates yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
2007 /44. Antalya Altın Portakal Film Festivali /En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu /Yaşamın Kıyısında
2007 /19. Ankara Uluslararası Film Festivali/ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu /Yaşamın Kıyısında
2007 /1. Yeşilçam Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu /Yaşamın Kıyısında /Kazandı
2010 /Safranbolu Film Festivali /Onur Ödülü
2010 /Datça Film Festivali/ Onur Ödülü
2014 /51. Altın Portakal Film Festivali /En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
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