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Yaşını duyan şaştı kaldı! Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

22.12.2021 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün popüler dizisi Üç Kuruş'ta 'Neriman' rolüne hayat veren ünlü oyuncu Nursel Köse, oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve film projesinde yer aldı. Yaşıyla duyanları şaşkına çeviren Nursel Köse, bakın yıllar önce hangi dizide hangi oyuncularla beraber oynamış...

Yaşını duyan şaştı kaldı! Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

Ekranların tanınan simaları arasında yer alan Nursel Köse, henüz 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrencilik zamanında oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik de yapan Nursel Köse, Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne aldı. Nursel Köse'nin yaşı ve yıllar önce rol aldığı dizi öğrenenleri şaşırttı.

NURSEL KÖSE KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nursel Köse 29 Mart 1961 Malatya doğumlu. 60 yaşındaki oyuncu enerjik tavırları ile öne çıkıyor.

Yaşını duyan şaştı kaldı! Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

NURSEL KÖSE YILLAR ÖNCE HANGİ DİZİDE ROL ALDI?

  1. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Yardımcı Ödülü'ne layık görülen Nursel Köse, 1 Aralık 2014 - 27 Mart 2017 yılları arasında yayınlanan 'Paramparça' dizisinde 'Keriman' rolünü canlandırdı. Köse Paramparça dizisinde şimdilerin popüler oyuncuları Alina Boz, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Ahu Yağtu, Civan Canova, Ebru Özkan, Erkan Petekkaya, Nurgül Yeşilçay ile beraber rol aldı.

Yaşını duyan şaştı kaldı! Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

Ayrıca Nursel Köse, 29 Mart 2018 - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray ile paylaştığı Avlu dizisinde 'Kudret' rolü ile beğenileri topladı.

Yaşını duyan şaştı kaldı! Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

60 yaşındaki Nursel Köse, pilates yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşını duyan şaştı kaldı! Üç Kuruş'un Neriman'ı Nursel Köse yıllar önce bakın hangi dizide oynamış!

NURSEL KÖSE'NİN ÖDÜLLERİ

2007 /44. Antalya Altın Portakal Film Festivali /En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu /Yaşamın Kıyısında
2007 /19. Ankara Uluslararası Film Festivali/ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu /Yaşamın Kıyısında
2007 /1. Yeşilçam Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu /Yaşamın Kıyısında /Kazandı
2010 /Safranbolu Film Festivali /Onur Ödülü
2010 /Datça Film Festivali/ Onur Ödülü
2014 /51. Altın Portakal Film Festivali /En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

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Nursel Köse
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