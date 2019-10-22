Yaşını duyan şoke oluyor! Sanki gençlik havuzuna düşmüş

Kuzey Carolina Charlotte yaşayan Helen Fritsch sağlıklı bir yaşam tarzını seçtikten sonra hayatı değişti. 5 yıl önce doktorlar, ölümcül bir hastalık olan Kronik Lenfositik Lösemi tanısı koydu ancak o vazgeçmedi.

'Sağlıklı yaşam tarzı' ve 'Pozitif zihniyet' ile sorunların üstesinden geldiğini söyleyen Helen Fritsch, lösemiyi yenmeyi de başardı. Helen, sağlıklı yaşama geçtiği günden bu yana zamanı geriye aldığını söylüyor. İşte o inanılmaz yaşam öyküsü...



