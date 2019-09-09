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Yasir Subaşı'ndan antrenmanda muhteşem gol

FUTBOL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserisporlu Yasir Subaşı'nın antrenmanda attığı gol Teknik Direktör Hikmet Karaman'dan alkış aldı.

Milli maç nedeniyle verilen arayı yaptığı antrenmanlarla iyi değerlendirmeye çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını Kadir Has Tesislerinde sürdürüyor. Günde çift idman yapan futbolcularla yakından ilgilenen Teknik Direktör Hikmet Karaman, atrenmanda zaman zaman araya girerek oyuncuları uyarıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un çift kale maç yaptığı akşam antrenmanında sarı takımda yer alan genç oyuncu Yasir Subaşı topla buluştu. Yasir, kırmızı takım oyuncusuna mükemmel bir çalım attıktan sonra topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu. Yasir'in şık golü, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve teknik heyet tarafından alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
stikbal Mobilya Kayserispor Yasir Subaşı Spor Toto Süper Lig

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