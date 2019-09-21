Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Dün, Ömer Tepesi mevkisindeki marketin çalışanları, dükkanları önündeki masada oturan adamın liseli kızın fotoğrafını çekip 'taciz' ettiği iddiasıyla polis ihbar hattına yolladı. İhbar üzerine bölgede devriye görevi yapan Mobil Okul Timi ile Asayiş Şube ve Yunus ekipleri, markete yönlendirildi. Polis, M.U.'yu gözaltına aldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen lise öğrencisi L.K., M.U.'yu daha önce oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.U. adliyeye sevk edildi. Savcılık, M.U.'yu 'Cinsel istismar' iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. M.U. adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)
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